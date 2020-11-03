Минздрав обеспокоился ростом употребления антибиотиков при коронавирусе

Министерство здравоохранения обеспокоилось из-за того, что в России выросло употребление антибиотиков при коронавирусе. Об этом заявила директор департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, передает ТАСС.

«Антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», — объяснила она, добавив, что возникла очень сложная ситуация.

Ранее Куликова заявила, что основными проблемами в борьбе с коронавирусом в России стали загруженность больниц и нехватка кадров. По ее словам, нагрузка на систему здравоохранения страны кратно увеличилась, начался дефицит коек, медиков и диагностических процедур.

За последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев коронавируса, зарегистрировали 355 летальных исходов и 15 331 выздоровление. Общее число инфицированных по стране с начала пандемии составляет 1 673 686, умерли 28 828 человек, выздоровели — 1 251 364.