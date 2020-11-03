Минздрав назвал главные проблемы борьбы с коронавирусом в России

Загруженность больниц и нехватка кадров — главные проблемы в борьбе с коронавирусом в России. Их назвала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова, передает ТАСС.

По словам Куликовой, в России кратно выросла нагрузка на систему здравоохранения — наблюдается дефицит коек, медиков и диагностики. Она напомнила, что при амбулаторном лечении нужно лекарственное обеспечение, на что также делается «необходимый акцент».

30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне пандемии ощущается нехватка врачей. Он заявил, что медики работают в экстремальных условиях, и каждый раз стоит говорить им спасибо за это. Пресс-секретарь президента отметил, что сегодня »зарплата врачей должна быть приоритетом в любом регионе».

За последние сутки коронавирусом в России выявлено заражение 18 648 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 355 летальных исходов и 15 331 выздоровление. Общее число инфицированных по стране с начала пандемии составляет 1 673 686, умерли 28 828 человек, выздоровели — 1 251 364.