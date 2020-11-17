Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом в беседе с радио Sputnik.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 в России будет продолжаться еще некоторое время. Онищенко отметил, что повысить сопротивляемость организма поможет хорошее питание, достаточный уровень витамина D и физическая активность.

В настоящее время ситуация осложняется тем, что начинается похолодание. Специалист призвал россиян одеваться по сезону. «Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции», — подчеркнул он.

Также Онищенко отметил, что больных людей надо вовремя выявлять и изолировать, чтобы они не стали источниками заражения. Он напомнил, что в группе риска находятся пожилые люди и те, кто страдает от онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.

Ранее Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса. Он в очередной раз призвал молодых людей, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, носить маски и перчатки.

За последние сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 13 846 выздоровлений, 303 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 заражения, 1 453 849 выздоровлений, 33 489 смертей.