Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса

Молодые люди, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, должны носить маски и перчатки, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает РИА Новости .

Он также опроверг высокую вирулентность у бессимптомных носителей. «Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме», — сказал депутат.

По словам Онищенко, ответственность молодежи во время пандемии должна быть высокой, так как можно нанести ущерб здоровью близких, особенно пожилым людям с эндокринными или кардиологическими заболеваниями.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости COVID-19 был прогнозируемый, хотя он наблюдается не по всей стране.

По последним данным, 14 ноября в России выявили 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 903 253 россиян.