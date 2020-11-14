Онищенко отреагировал на рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 был прогнозируемый, хотя он наблюдается не по всей стране. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА Новости в субботу, 14 ноября.

«Он идет (...) в ряде регионов. По тем данным, которыми мы располагаем, сегодня неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири, это объясняется прежде всего тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс», — отреагировал Онищенко на увеличение суточного прироста пациентов с коронавирусом.

По словам депутата, в Москве большого подъема заболеваемости нет, хоть она и продолжает оставаться на высоком уровне. Онищенко отметил, что это может быть связано с формированием коллективного иммунитета у москвичей.

По последним данным, 14 ноября в России выявили 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 903 253 россиян.