Эпидемиолог раскрыл информацию о случаях повторного заражения COVID-19 в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов раскрыл информацию о случаях повторного заражения COVID-19 в России. Он заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в стране нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

«Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения). К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая», — отметил Горелов.

Ранее сообщалось, что среди заболевших COVID-19 россиян доля лиц старше 65 лет составляет около 18 процентов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также, по ее словам, 8 процентов заболевших составляют дети до 18 лет, еще 74 процента — взрослые остальных возрастов.

За последние сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 13 846 выздоровлений, 303 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 заражения, 1 453 849 выздоровлений, 33 489 смертей.