Роспотребнадзор рассказал о доле детей и пожилых с COVID-19 в России

Среди заболевших COVID-19 россиян доля лиц старше 65 лет составляет около 18 процентов. О возрастном распределении заражений в стране рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

По словам Поповой, 8 процентов заболевших составляют дети до 18 лет, еще 74 процента — взрослые остальных возрастов.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что Россия вернулась к той структуре заболеваемости, которая наблюдалась летом.

На заседании Попова также рассказала, что в трех регионах страны заболеваемость коронавирусом снижается, в 25 происходит продолжающийся рост, в 55 — стабилизация, еще в двух — замедление роста. По ее данным, наивысшие показатели зафиксированы в Карелии, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе. Она добавила, что в регионах с ограничениями для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2 процента, а в субъектах без подобных мер показатель увеличивается до двух раз.

Ранее 16 ноября Попова выпустила постановление, согласно которому регионы должны увеличить охват тестирований со 150 до 200 в сутки на 100 тысяч населения. Во время заседания президиума она указала, что некоторые субъекты превышают новый установленный минимум.

Это же постановление вводит новые правила для россиян, контактировавших с больными COVID-19 — они смогут выйти из изоляции после 14-дневного карантина, без теста на коронавирус. Документ также ограничивает сроки выполнения лабораторного исследования на наличие инфекции — не более 48 часов.

За последние сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 13 846 выздоровлений, 303 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 заражения, 1 453 849 выздоровлений, 33 489 смертей.