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Власти Хабаровского края ликвидировали дефицит лекарств от коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство Хабаровского края принимает оперативные меры по борьбе с распространением коронавируса: увеличивается число койко-мест в больницах, ликвидируется дефицит лекарств в аптеках. Об этом сообщается на сайте PROkhab.ru в понедельник, 16 ноября.

Так, после 1 ноября в регионе развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. В настоящий момент прорабатывается вопрос об открытии 20 коек в поселке Ванино, говорится в сообщении.

Выпуск всех необходимых лекарств при содействии краевого правительства был налажен на заводе «Дальхимфарм». С начала ноября произведено 6,5 тысячи упаковок антибиотика «Левофлоксацин», который используется при лечении коронавирусной инфекции. Другой препарат — «Тилаксин» — выпустят во второй половине ноября в количестве 19 000 упаковок.

Кроме того, по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева волонтеры доставляют медикаменты гражданам, которые проходят лечение на дому.

«По просьбе Михаила Дегтярева хабаровский завод "Дальхимфарм" перешел к работе в режиме максимальной загрузки и скоро закроет потребность нашего региона в большинстве препаратов, применяемых для лечения коронавируса», — говорится в материале.

За последние сутки в регионе выявлено 269 новых случаев коронавируса. Всего по России зарегистрировано 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый рекорд.

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