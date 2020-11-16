Иммунолог назвал способ остановить пандемию коронавируса за две недели

Пандемию коронавируса можно остановить в кратчайшие сроки, если действовать жестко. Такой способ борьбы с инфекцией назвал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с радио Sputnik.

Врач предположил, что эпидемия кончится за две недели, если на это время запереть всех людей в своих квартирах и не выпускать наружу. В таком случае цепочка передачи вируса прекратится.

«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает», — пояснил Болибок.

Он добавил, что на практике реализовать такой план затруднительно, но именно такие жесткие меры помогли в Китае, Тайване, Южной Корее, Вьетнаме.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сказал, что карантин в России должен длиться минимум две недели, чтобы полностью искоренить инфекцию. В пример он привел китайский Ухань, где карантин был жесткий и длительный, и это дало результаты.

16 ноября также стало известно, что власти Бурятии ввели двухнедельный локдаун для борьбы с коронавирусом из-за дефицита лекарств и свободных коек в больницах. В регионе закроются все организации, кроме магазинов с продуктами и товарами первой необходимости, аптек и салонов связи.