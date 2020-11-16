Вирусолог назвал необходимый срок карантина для искоренения COVID-19 в России

Карантин в России должен длиться минимум две недели — этот срок необходим для полного искоренения COVID-19. Такое мнение высказал вирусолог, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии сибирского отделения РАМН Александр Чепурнов в разговоре с Ura.ru.

«Китайцы со своими строжайшими мерами, способностью поставить на карантин девятимиллионный город, смогли удержать ситуацию», — отметил он, подчеркнув, что в Ухане карантин был не только длительный, но еще и строгий.

При этом Чепурнов признал, что при таком развитии событий в экономике и медицине будут потери, хотя на борьбе с коронавирусом это скажется в противоположную сторону. Однако что из этого существеннее, вирусолог не ответил.

Ранее стало известно, что первый регион России ввел тотальный карантин из-за распространения коронавируса. Локдаун введен в Бурятии — там закрываются все предприятия торговли и общественного питания, в том числе и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы.