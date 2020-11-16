Вирусолог назвал самое безопасное место для зимнего отдыха во время пандемии

Самое безопасное место для зимнего отдыха во время пандемии коронавируса — каток, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Его слова передает «Комсомольская правда».

Во время катания люди так или иначе соблюдают социальную дистанцию, а также передвигаются с огромной скоростью, отметил специалист. Лыжные прогулки, по его словам, также безопасны, главное — не собираться в местах массового скопления народа.

Чепурнов предостерег россиян от посещения торговых центров, где «о соблюдении социальной дистанции во время покупок никто даже не думает».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил массовые народные гуляния в столице. Ограничительные меры, которые будут действовать в Москве до 15 января, необходимы в сложившейся эпидемиологической ситуации. Запрет будет введен в том числе и на крупные рождественские мероприятия.

В столице также вступил в силу запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Общепит и развлекательные заведения будут прекращать работу в 23:00 и открываться только в 6:00.