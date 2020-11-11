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Собянин отменил массовые новогодние гуляния из-за коронавируса в Москве

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве отменяются массовые новогодние гуляния, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что ограничительные меры, которые будут действовать в Москве до 15 января, необходимы в сложившейся ситуации. Запрет будет введен в том числе и на крупные рождественские мероприятия.

Ранее мэр Москвы заявил, что решение по введению новых ограничений могут принять через две-три недели. За этот срок эпидемиологическая ситуация в столице может стабилизироваться, полагает он.

За прошедшие сутки в Москве выявили 4477 случаев коронавируса. Всего на 11 ноября в города зафиксировано 485 545 подтвержденных заражений COVID-19.

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