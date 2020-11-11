Власти ответили на главные вопросы об ограничениях из-за COVID-19 в Москве

Власти Москвы ответили на главные вопросы жителей города об ограничениях и мерах из-за COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Согласно сообщению, в 2020 году не состоятся фестиваль «Путешествие в Рождество» и традиционные новогодние елки. Для создания «привычной новогодней атмосферы» улицы и площади Москвы украсят иллюминацией. Ледовые катки в Москве будут открыты, но их режим работы изменится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Большие катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького тоже будут доступны для посещения с учетом установленных ограничений, но в зависимости от эпидемиологической ситуации режим работы могут пересмотреть.

Если школьники и студенты, которые переведены на онлайн-обучение, будут свободно передвигаться по улице, на транспорте и ли в торговых центрах, их не оштрафуют. При этом им рекомендовано не совершать необязательные поездки, чтобы сократить распространение заражения.

Организации, которые провели корпоративы для сотрудников, оштрафуют, если из-за мероприятия будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения. Участники мероприятия тоже могут получить штрафы за несоблюдение мер.

Как добавили в оперштабе, пока не планируется ограничивать число постояльцев, одновременно находящихся в домах отдыха или гостиницах, но это может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Уточняется, что проверять соблюдение ограничительных мер будут полицейские и сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

10 ноября мэр Сергей Собянин запретил заведениям общественного питания (ресторанам, кафе, барам), ночным клубам и караоке Москвы обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Новые требования вступят в силу с 13 ноября 2020 года и будут действовать до 15 января 2021 года. Позднее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в городе запретили работу всех ресторанов в новогоднюю ночь. Он объяснил это ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом.