Собянин запретил московским кафе и барам работать ночью

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах и караоке Москвы введены новые ограничения. Запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Об этом сообщил на своем сайте мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что работать в ночное время будет запрещено и другим развлекательным заведениям. Новые требования вступят в силу с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Не коснутся ограничения торговли на вынос и курьерской доставки готовых блюд — эти сферы смогут функционировать круглосуточно.

Собянин также рекомендовал использовать всем организациям, обслуживающим граждан, систему чек-ин (регистрация номеров телефонов при входе в помещение — прим. «Ленты.ру»).

Мэр Москвы объяснил введение новых мер тем, что в столице наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19, и в ближайшие недели власти ожидают ухудшения ситуации. «Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост», — написал градоначальник.