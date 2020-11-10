Собянин заявил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19, и в ближайшие недели власти ожидают ухудшения ситуации. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге.

«Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост», — написал градоначальник.

Он отметил, что с сентября, то есть уже 2,5 месяца, идет «настоящая борьба с этой бедой [коронавирусом]», но результаты оказываются недостаточными. Так, в понедельник, 9 ноября, был зарегистрирован новый антирекорд по заболеваемости в городе — 6897 случаев инфицирования. Параллельно растет число заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, которая уже работает на пределе.

В связи с ухудшением эпидемической картины в мэрии решили ввести новые ограничения, чтобы «разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости». Так, студенты столичных вузов и колледжей будут обучаться дистанционно, их транспортные карты временно заблокируют. Школьникам и студентам на дистанционке рекомендуется соблюдать домашний режим.

Приостанавливается проведение культурных, развлекательных и образовательных мероприятий со зрителями, спортивные мероприятия со зрителями надо согласовывать с чиновниками. В театрах, кинотеатрах и концертных залах допускается не более 25 процентов посетителей от общей вместимости зала. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы не должны обслуживать посетителей с 23.00 до 06.00. Меры будут действовать с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.