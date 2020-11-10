Студентов московских вузов перевели на дистанционку

Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина во вторник, 10 ноября.

Столичные власти рекомендуют принять аналогичные решения федеральным и частным вузам и колледжам.

Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы, говорится в сообщении.

Собянин пояснил, что существующих ограничений становится недостаточно для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости», — сказал градоначальник.

Так, среди других новых ограничений — запрет на работу баров и ресторанов в ночное время, а также на проведение культурных и выставочных мероприятий со зрителями. Кроме того, закрываются детские лагеря, развлекательные центры, детские комнаты в торговых центрах.