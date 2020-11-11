Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Описаны сценарии жизни Трампа после поражения на выборах
Россия выделила Сирии миллиард долларов ради возвращения беженцев
Россиянка рассказала об игнорирующих «ковидные правила» соотечественниках в Турции
Собянин раскрыл возможные сроки введения новых ограничений в Москве
Объявлено массовое производство вакцины «Спутник V»
Россияне стали рекордно много тратить
Создан смартфон с восемью камерами
Владельцев животных призвали соблюдать социальную дистанцию между питомцами
Телеведущий пообещал сделать прививку от коронавируса в прямом эфире
Собянин дал прогноз по коронавирусу 
Новости партнеров

Собянин назвал сроки выхода Москвы из пика пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Москва через несколько месяцев выйдет из пика пандемии коронавируса. Такие сроки назвал мэр столицы Сергей Собянин. Его цитирует РИА Новости в среду, 11 ноября.

Собянин также выразил мнение, что экономическая ситуация в столице в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем. В то же время он отметил, что локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе.

Накануне Собянин подписал распоряжение об усилении ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, студентов московских вузов и колледжей перевели на дистанционку, работу баров и ресторанов в ночное время приостановили. Кроме того, закрываются детские лагеря, развлекательные центры, детские комнаты в торговых центрах.

В Москве за последние сутки выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по стране суточный прирост составил 19 851.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Власти ответили на главные вопросы об ограничениях из-за COVID-19 в Москве
В Москве усилили ограничения из-за коронавируса