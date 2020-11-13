В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов

В Москве с 13 ноября вступил в силу запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его официальном сайте.

Общепит и развлекательные заведения будут прекращать работу в 23:00 и открываться только в 6:00. Тем не менее в ночное время кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов на вынос и выдавать заказы курьерам. Запрет будет действовать до 15 января.

Отмечается, что на этот же период распространяется ограничение на очное проведение массовых мероприятий, которые отныне должны проходить в онлайн-формате. Также будет значительно ограничено число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Согласно новым нормам, оно не должно превышать показателя в 25 процентов от максимальной вместимости помещения.

Ранее Собянин отменил массовые новогодние гуляния из-за коронавируса в Москве. Он отметил, что ограничительные меры, которые будут действовать в Москве до 15 января, необходимы в сложившейся ситуации. Запрет будет введен в том числе и на крупные рождественские мероприятия.

За прошедшие сутки в Москве выявили 5 997 случаев коронавируса. Всего на 12 ноября в города зафиксировано 491 542 подтвержденных заражения COVID-19.