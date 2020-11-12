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Собянин рассказал об ограничениях в новогоднюю ночь

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Фото: Сергей Ведяшкин / РИА Новости

Ограничения в Новый год, введенные московскими властями, неприятные, но необходимы в сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«В Новый год это, конечно, неприятно, когда есть какие то ограничения, но все-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей», — сказал градоначальник.

Он отметил, что горожанам разрешены прогулки по улицам и в новогоднюю ночь, но было бы неразумно в условиях пандемии проводить рождественские ярмарки, новогодние елки, на которые придет множество родителей с детьми. «Можете себе представить (...) такой вот пир во время чумы?» — сравнил Собянин.

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