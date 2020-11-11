Онищенко раскритиковал идею продлить новогодние праздники на две недели

Предложение «Коммунистов России» продлить новогодние праздники на две недели нанесет огромный ущерб здоровью граждан и экономике. Инициативу в беседе с Пятым каналом раскритиковал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Всю страну закрывать — это безграмотно, провокационно», — сказал он.

По его словам, идея была высказана коммунистами для привлечения внимания и не связана с текущей эпидемиологической ситуацией.

Онищенко добавил, что в каждом регионе складывается своя динамика, и местные власти должны сами определять, какие ограничения будут подходящими. Кроме того, существуют определенные законы эпидемиологии, и ими нужно руководствоваться при принятии решений.

Ранее члены партии «Коммунисты России» обратились к правительству с предложением продлить новогодние выходные до 24 января из-за пандемии коронавируса и оплачивать нерабочие дни россиянам по тому же принципу, что во время нерабочих дней весной. В Госдуме инициативу назвали избыточной.