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Онищенко раскритиковал идею продлить новогодние праздники на две недели

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Предложение «Коммунистов России» продлить новогодние праздники на две недели нанесет огромный ущерб здоровью граждан и экономике. Инициативу в беседе с Пятым каналом раскритиковал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Всю страну закрывать — это безграмотно, провокационно», — сказал он.

По его словам, идея была высказана коммунистами для привлечения внимания и не связана с текущей эпидемиологической ситуацией.

Онищенко добавил, что в каждом регионе складывается своя динамика, и местные власти должны сами определять, какие ограничения будут подходящими. Кроме того, существуют определенные законы эпидемиологии, и ими нужно руководствоваться при принятии решений.

Ранее члены партии «Коммунисты России» обратились к правительству с предложением продлить новогодние выходные до 24 января из-за пандемии коронавируса и оплачивать нерабочие дни россиянам по тому же принципу, что во время нерабочих дней весной. В Госдуме инициативу назвали избыточной.

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