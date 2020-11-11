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В Москве отменили новогодние елки из-за коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новогодние елки и другие праздничные массовые мероприятия в этом году в Москве отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

В публикации уточняется, что в обычном режиме будут функционировать открытые ледовые катки, в том числе на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького. При этом время их работы изменится в связи с требованиями Роспотребнадзора.

Улицы и площади столицы празднично украсят иллюминацией для создания новогодней атмосферы.

Московские власти ответили и на другие главные вопросы москвичей в связи с введением новых ограничений. Так, школьникам и студентам на дистанционном обучении не грозит штраф за передвижение по городу, но им рекомендовано по возможности оставаться дома. За проведение корпоративов организацию оштрафуют, если будут нарушены санитарно-эпидемиологические ограничения. Число постояльцев в домах отдыха или гостиницах ограничивать пока не планируется. Проверять соблюдение ограничений будут полицейские и сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

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