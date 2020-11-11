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В Госдуме оценили возможность продлить новогодние праздники на две недели

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Региональные власти могут самостоятельно решать, какие ограничения вводить на фоне эпидемии коронавируса, в том числе стоит ли продлевать новогодние праздники. Так эту возможность оценила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова, сообщает РИА Новости.

«В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным», — сказала депутат, отметив, что эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная.

Ранее члены партии «Коммунисты России» предложили правительству продлить выходные по случаю Нового года на две недели, до 24 января, в связи с ухудшением статистики по заболеваемости коронавирусом. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин напомнил о весеннем опыте с нерабочими днями, которые оплачивались как рабочие дни. Коммунисты считают, что такая мера поможет замедлить распространение инфекции, сохранить здоровье граждан и избежать переполненных больниц.

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