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В России умерли рекордные 442 пациента с коронавирусом за сутки

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России за последние сутки умерли 442 пациента с коронавирусом — данные цифры стали рекордными за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 17 ноября.

442
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умерли в России за последние сутки

Кроме того, за последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в России зафиксирован 33 931 летальный исход среди зараженных COVID-19.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии умерли свыше 1,3 миллиона человек.

В начале ноября нфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что максимальное число заразившихся в России на пике пандемии может составить 22 тысячи в сутки.

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