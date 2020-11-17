В России умерли рекордные 442 пациента с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 442 пациента с коронавирусом — данные цифры стали рекордными за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 17 ноября.

442 пациента с коронавирусом умерли в России за последние сутки

Кроме того, за последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в России зафиксирован 33 931 летальный исход среди зараженных COVID-19.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии умерли свыше 1,3 миллиона человек.

В начале ноября нфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что максимальное число заразившихся в России на пике пандемии может составить 22 тысячи в сутки.