Врач назвал неожиданное последствие коронавируса

Повсеместное назначение антибиотиков для лечения COVID-19 может привести к росту антибиотикорезистентности, что, в свою очередь, несет дополнительные риски для здоровья. Такое неожиданное последствие коронавируса «Ленте.ру» назвал доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев.

«Есть прямая зависимость: больше антибиотиков — больше устойчивых микробов, не реагирующих на лечение, а от резистентных патогенов погибают часто, гораздо чаще, чем от коронавируса», — подчеркнул врач. Он отметил, что в некоторых странах ситуация с антибиотиками постепенно меняется, хотя проблема с назначением потенциально опасных препаратов остается общемировой тенденцией.

По словам Яковлева, антибиотики нужны далеко не всем пациентам с коронавирусом. «Вирусная инфекция сама по себе не требует назначения антибиотиков, и они необходимы только при доказанных бактериальных осложнениях», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Яковлев рассказал, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности — к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии. Он также отметил, что не рекомендуется применять антибиотики и для профилактики бактериальных осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции такими препаратами не снижается, поскольку у каждого из препаратов существует определенный спектр действия.