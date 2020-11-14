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В мире снова выявили рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова выявила рекорд по случаям заражения коронавирусом за сутки. Данные приводятся на сайте организации.

Всего число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 657 312. Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч), Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и Юго-Восточной Азии (более 55 тысяч).

В общей сложности в мире насчитывается более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом за все время, свыше 1,3 миллиона человек скончались.

Накануне, 13 ноября ВОЗ также зафиксировала очередной рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки. Тогда было зафиксировано 628 136 новых пациентов с коронавирусом.

В России за последние сутки был установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом — всего с 13 на 14 ноября в 85 региона страны выявили 22 702 новых инфицированных. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786). Наименьшие показатель — в Чукотском (3) и Ненецком (8) автономных округах.

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