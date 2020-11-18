Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 ноября.

«Ситуация с коронавирусом непростая и всегда находится в поле внимания властей», — сказал глава государства.

В России за сутки выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском (5) автономных округах.

Кроме того, за последние 24 часа в стране умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 456. Предыдущие рекордные показатели по количеству смертей за сутки фиксировались 17 ноября — 442.