Вирусолог оценил стойкость иммунитета после COVID-19

Уровень антител после COVID-19 постоянно падает в динамике, в итоге иммунитет к вирусу может исчезнуть совсем, заявил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Георгий Игнатьев. Его слова передает ТАСС.

Когда стойкость организма к коронавирусу упадет до критической точки, человеку нужно будет вакцинироваться, оценил он. Предположительно, вакцинацию нужно будет проходить раз в четыре месяца.

По словам Игнатьева, центр Чумакова планирует производить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса в год. Он также напомнил, что вторая фаза клинических исследований завершится в конце февраля. Исследователи разработали собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. В таких препаратах используют искусственно ослабленные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, либо убитые вирусы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении российских вакцин от коронавируса в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 2021 года перечень жизненно важных лекарств будет расширен до 788 препаратов.