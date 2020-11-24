Названа стоимость российской вакцины для зарубежных рынков

Одна доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). Об этом сообщается на странице отечественного препарата в Twitter.

«Таким образом, стоимость вакцины "Спутник V" будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью», — говорится в публикации. Для россиян вакцинация будет бесплатной.

Как сообщалось ранее, цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.