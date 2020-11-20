Вакцину от краснухи назвали эффективной при тяжелой форме коронавируса

Вакцина от кори, краснухи и паротита (препарат MMR) эффективно снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые университета штата Джорджия (США), сообщает ТАСС со ссылкой на Американское общество микробиологии (ASM).

В исследовании приняли участие 80 пациентов, заразившихся COVID-19. По словам профессора университета Дэвида Харли, ученым удалось раскрыть обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и острыми проявлениями коронавируса. Чем больше в организме пациента было антител к вирусу паротита, тем менее выраженными были симптомы COVID-19, отметил он.

Один из авторов исследования Джеффри Голд заявил, что обнаруженная закономерность, вероятно, объясняет редкие случаи заболевания COVID-19 в тяжелой форме у детей и подростков, поскольку в США и странах Европы дети дважды получают вакцину MMR.

Ранее сообщалось, что примерная стоимость вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составит 15,5 евро (почти 1400 рублей) за дозу. Стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которые заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро.

19 ноября производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.