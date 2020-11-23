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Роспотребнадзор назвал преимущества «ЭпиВакКороны»

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Преимущество вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» — в простых условиях хранения и транспортировки. Их назвали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

Вакцину необходимо хранить при температуре от двух до восьми градусов, уточнили в ведомстве. По информации Роспотребнадзора, вакцина «Вектора» обладает высокой стабильностью, а также сохраняет свои свойства в условиях, рекомендованных для лиофилизированных препаратов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет выпущена в гражданский оборот до конца 2020 года. На данный момент выпущено 25 тысяч доз вакцины, до конца года планируется суммарно выпустить 50 тысяч доз.

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. «ЭпиВакКорона» считается второй российской вакциной. Она прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».

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