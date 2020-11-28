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Италия назвала условие для начала переговоров по закупке российской вакцины

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Фото: Matyas Borsos / Reuters

Италия сможет вести переговоры с Россией по закупке вакцины «Спутник V» только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA). Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано в беседе с РИА Новости.

По его словам, если EMA авторизует и сертифицирует «Спутник V», то это будет одна из доступных вакцин. «Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как "я хочу это, я хочу то", только через EMA», — пояснил Терраччано.

24 ноября в РФПИ заявили, что одна доза «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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