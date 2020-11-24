Россия подала заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Европе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в Европейскую медицинскую ассоциацию на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

Он допустил вариант, при котором российская вакцина будет производиться в Германии. «Более детальные планы будем озвучивать в конце декабря — начале января», — уточнил он.

Сообщалось, что основными зарубежными производителями «Спутник V» станут Индия и Южная Корея. В этих странах будет сделано 300 и 150 миллионов доз вакцины соответственно.

24 ноября в РФПИ заявили, что одна доза «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов (760 рублей). При этом цена американского препарата производства Moderna составит 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.