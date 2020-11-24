Еще одна страна захотела купить российскую вакцину от коронавируса. С просьбой предоставить препарат обратились из Южного Судана, пишет РИА Новости.

Посол африканской страны Чол Тонг Маяй Джанг подчеркнул, что заместитель главы южносуданского МИД прибыл в Москву еще в конце августа. Он беседовал с российским коллегой Михаилом Богдановым. Тогда представитель Южного Судана запросил права на использование «Спутник V». Помимо этого, власти страны попросили российскую сторону предоставить им наборы тестов на наличие коронавирусной инфекции, а также защитные костюмы. Ответная реакция пока не поступила, рассказал дипломат.

Помимо Южного Судана, купить российскую вакцину захотели власти Вьетнама, Бахрейна, Республики Сербской.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19.

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