Еще одна страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса «Спутник V», Мексика захотела присоединиться к испытаниям препарата. Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Коронелли, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи он заявил, что Мексика заинтересована в проведении третьей фазы клинических испытаний, чтобы как можно скорее получить российскую вакцину в стране.

В МИД Мексики указали, что третья фаза испытаний вакцины продолжительностью в три месяца, в которой сейчас участвуют 40 тысяч человек, будет иметь решающее значение для определения ее эффективности, регистрации и коммерциализации.

Эбрард также заявил, что правительство страны рассматривает вакцины и лекарства от COVID-19 как общественное достояние, к которому все должны иметь доступ.

Ранее российской вакциной заинтересовались власти Вьетнама, которые сообщили о готовности купить препарат. Республика Сербская, составная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), также захотела приобрести российскую вакцину от коронавируса. Ее власти намерены купить 1 миллион экземпляров «Спутника V».

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.