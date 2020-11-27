Страна Евросоюза прокомментировала возможность производства российской вакцины

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность производства российской вакцины «Спутник V» в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам министра, на то, чтобы развернуть производство в Венгрии, может понадобиться до полутора лет. Сийярто отметил, что если на это потребуется столько времени, то власти Венгрии сконцентрируются на закупках российского препарата. Он добавил, что первые партии «Спутник V» поступят в Венгрию уже в декабре этого года.

Глава ведомства также рассказал о том, что в Европейском союзе действует сильное лобби против вакцин «извне ЕС», в том числе и российской. При этом он подчеркнул, что Будапешт будет действовать исключительно в интересах своего народа.

О решении Венгрии закупить российскую вакцину стало известно в конце октября. При этом в Еврокомиссии предупредили Будапешт, что в случае закупки любой из стран Евросоюза иностранной вакцины, не прошедшей сертификацию, будут приняты меры. Там отметили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.