Россия
 
Последние новости
Пашинян представил свою версию «проваленных переговоров» с Путиным
Назван победитель «Детского Евровидения»
Колесникова озвучила условия для диалога с Лукашенко
«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби
Разработчик назвал сроки поступления вакцины «ЭпиВакКорона» в гражданский оборот
Вирусолог оценил прогноз доктора Мясникова о новой смертельной эпидемии
Гол Кокорина помог «Спартаку» обыграть худшую команду РПЛ и догнать лидеров
Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса
Черчесов назвал сроки возвращения Дзюбы в сборную России
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава «Вектора» сравнил скорость мутирования коронавируса и гриппа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Скорость мутирования коронавируса значительно ниже, чем у сезонного вируса гриппа. Такие данные представил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе фестиваля Sciеnce Bar Hopping Online, передает агентство «Москва».

«Мы констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тысяч нуклеотидов (...) количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берем, не более 30, то есть не более 0,1 процента», — сравнил изменчивость вирусов глава «Вектора».

Он заверил, что с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 не претерпел значительных изменений. «Весь спектр таких исследований нами проводится фактически в режиме онлайн, и в настоящий момент мы не видим значимых изменений, которые вызывали бы у нас какие-либо опасения», — заключил Максютов.

Ранее директор центра назвал срок окончания пандемии коронавируса. По его прогнозу, масштабное распространение вируса остановится в 2021 году. К этому времени будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гендиректор «Вектора»: Скорость мутирования COVID-19 в разы ниже, чем у гриппа
Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса
Центр «Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о мутировавшем варианте коронавируса из Сибири