Глава «Вектора» сравнил скорость мутирования коронавируса и гриппа

Скорость мутирования коронавируса значительно ниже, чем у сезонного вируса гриппа. Такие данные представил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе фестиваля Sciеnce Bar Hopping Online, передает агентство «Москва».

«Мы констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тысяч нуклеотидов (...) количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берем, не более 30, то есть не более 0,1 процента», — сравнил изменчивость вирусов глава «Вектора».

Он заверил, что с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 не претерпел значительных изменений. «Весь спектр таких исследований нами проводится фактически в режиме онлайн, и в настоящий момент мы не видим значимых изменений, которые вызывали бы у нас какие-либо опасения», — заключил Максютов.

Ранее директор центра назвал срок окончания пандемии коронавируса. По его прогнозу, масштабное распространение вируса остановится в 2021 году. К этому времени будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.