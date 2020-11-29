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В России объявили о вакцинации от коронавируса пожилых добровольцев

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов объявил, что дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» уже получили 50 добровольцев старше 60 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас исследование продолжается. По его словам, это самая важная часть пострегистрационных испытаний препарата, поскольку именно пожилым россиянам вакцинация особенно необходима.

Ранее Максютов перечислил ограничения вакцины от коронавируса. Он напомнил, что ни один препарат не способен обеспечить 100-процентную защиту от какого-либо заболевания, поскольку его первоочередная задача — снижение риска развития тяжелого течения заболевания и летального исхода. Поэтому даже после вакцинации гражданину придется носить маски и перчатки. Помимо этого достаточный уровень иммунитета к вирусу формируется только на 42-е сутки после введения первой дозы препарата, однако эта защита не будет абсолютной.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.

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