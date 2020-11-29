В России перечислили ограничения вакцины от коронавируса

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов перечислил ограничения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping, передает ТАСС.

Глава «Вектора» напомнил, что ни один препарат не способен обеспечить 100-процентную защиту от какого-либо заболевания, поскольку его первоочередная задача — снижение риска развития тяжелого течения заболевания и летального исхода. Поэтому даже после вакцинации гражданину придется носить маски и перчатки, добавил Максютов.

Помимо этого достаточный уровень иммунитета к вирусу формируется только на 42-е сутки после введения первой дозы препарата, однако эта защита не будет абсолютной. «Это сниженный риск, но нет никакой гарантии того, что течение заболевания в конкретном случае вакцинированного индивидуума может привести к неблагоприятному исходу», — пояснил он.

Ранее Максютов назвал срок окончания пандемии коронавируса. По его прогнозу, масштабное распространение вируса остановится в 2021 году. К этому времени будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.