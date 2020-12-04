В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса

В Москве на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавируса. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова пояснила, что в первую очередь вакцинируются основные группы риска. «Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги. Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше», — уточнила она.

Отмечается, что москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. После того, как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят.

Как сообщалось ранее, уколы будут делать в пунктах на базе городских взрослых поликлиник, с 8 утра до 8 вечера. На прививку необходимо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности. Весь процесс займет около часа.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19 накануне, 3 декабря. Отмечалось, что прививочные пункты заработают уже 5 декабря.