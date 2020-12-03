Мишустин обратился к губернаторам из-за массовой вакцинации

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к губернаторам с просьбой лично контролировать ход массовой вакцинации и обеспечить ее удобство и безопасность. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

«Чем лучше пройдет вакцинация, тем быстрее сможем общаться без ограничений», — сказал он.

По его словам, регионы уже доложили о высокой готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса.

Накануне президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в России масштабную вакцинацию против COVID–19 с использованием российского препарата «Спутник V». Первыми вакцинацию должны пройти врачи и учителя.

В Москве электронная запись на прививку будет доступна для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб уже с 4 декабря. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что персонал прошел необходимое обучение.