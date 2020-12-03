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Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве

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Фото: Сергей Киселев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в столице.

Начиная с 4 декабря для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб будет доступна электронная запись на прививку от коронавируса. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. По словам Собянина, прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

Как рассказал градоначальник, по мере поступления больших партий препарата вакцинация будет доступна и для других москвичей.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в России масштабную вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцинацию должны пройти врачи и учителя. По словам Путина, в ближайшие дни объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Первая в мире антикоронавирусная вакцина, разработанная в центре имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе.

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