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Стало известно о производстве новых вакцин от COVID-19 в России

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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора.

Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от COVID-19, помимо уже зарегистрированной «ЭпиВакКороны», заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, еще три препарата показали свою перспективность. Они разработаны на основе везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут испытывать на добровольцах младше 18 лет в понедельник, 30 ноября.

Препарат разработал центр «Вектор». В гражданский оборот вакцина поступит 10 декабря, а в 2021 году может появиться практически во всех российских регионах. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александра Рыжикова, иммунитет к коронавирусу формируется через месяц после вакцинации препаратом.

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