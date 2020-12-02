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Советник Собянина раскрыл москвичам сроки массовой вакцинации от COVID-19

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Леонид Печатников
Леонид Печатников
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советник мэра Москвы Сергея Собянина, декан факультета управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС Леонид Печатников раскрыл москвичам сроки массовой вакцинации от COVID-19. Он заявил об этом в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, массовая вакцинация может начаться после Нового года.

«Москва готова — есть холодильники, морозильники, все что нужно в кабинетах есть. Собянин сказал, что есть около 300 таких кабинетов [для вакцинирования], но по-моему уже больше — в каждой поликлинике по несколько. Все за промышленным производством», — пояснил Печатников.

Заммэра также выразил надежду, что эпидемия закончится к концу 2021 года. «Есть надежда, что он [коронавирус] как такой агрессивный и вирулентный недолговечен в человеческой популяции. Надеюсь, что к концу следующего года мы с пандемией закончим...будут эпизоды эпидемических вспышек», — выразил надежду Печатников.

26 ноября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти половина москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Устойчивость организма к COVID-19 выражается в клеточном иммунитете и антителах.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что главный недостаток вакцин от коронавируса, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. По ее словам, если люди сделают себе только первую прививку, а вторую нет, результативность кампаний по массовой вакцинации сведется на нет.

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