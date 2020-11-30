В США назвали срок начала вакцинации от коронавируса

Первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели, вакцинация может начаться до Рождества. Об этом объявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар после cообщения о том, что фирма Moderna, вероятно, получит одобрение американских властей для экстренного использования ее вакцины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Азар рассказал, что вице-президент США Майк Пенс позднее в этот же день проведет обсуждение прививки с губернаторами штатов. Одной из тем обсуждения станет то, какие группы населения будут в приоритете для получения вакцины.

Ранее президент страны Дональд Трамп назвал срок появления американской вакцины от COVID-19 в широком доступе. Он пообещал, что препарат станет доступен для всего населения Соединенных Штатов в апреле следующего года. Советник по вакцинам администрации действующего президента Монсеф Слауи до этого утверждал, что первые инъекции вакцины будут сделаны 11 или 12 декабря.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 13,3 миллиона инфицированных, 266 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 62 миллионов случаев заболевания, умерли 1,4 миллиона человек.