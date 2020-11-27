Трамп анонсировал вакцинацию от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с военнослужащими США за рубежом, передает ТАСС.
По словам американского лидера, распространение вакцины среди наиболее уязвимых групп — работников экстренных служб, пожилых граждан, врачей и медсестер — начнется со следующей недели. Он подчеркнул, что препарат от COVID-19 получит большое число людей. «Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем кривую [роста]», — заключил хозяин Белого дома.
Ранее Трамп назвал срок появления американской вакцины от COVID-19 в широком доступе. Он пообещал, что препарат станет доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года. Советник по вакцинам администрации действующего президента Монсеф Слауи утверждал, что первые вакцины будут сделаны 11 или 12 декабря.
США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 12,8 миллиона инфицированных, 260 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 60 миллионов случаев заболевания, умерли 1,4 миллиона человек.