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Главный инфекционист США дал совет Байдену по снижению заболеваемости COVID-19

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Энтони Фаучи
Энтони Фаучи
Фото: Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи дал совет администрации вероятного будущего президента Джо Байдена по снижению заражаемости коронавирусом. Его он озвучил в интервью телеканалу ABC.

По его словам, для этого необходимо закрыть бары и рестораны, но при этом открыть школы. Фаучи пояснил, что закрытие учебных заведений не остановит распространение коронавируса. Лучший способ убедиться в безопасности детей в школе — держать уровень вируса в обществе низким, отметил специалист.

«Неважно, кто вы и где находитесь, — когда у вас есть места скопления людей, особенно в помещении, где люди не носят масок, это является значительным риском заражения и распространения инфекции», — пояснил главный американский инфекционист. Он напомнил, что в борьбе с COVID-19 помогут общепринятые правила профилактики инфекции: носить маски, мыть руки, сохранять дистанцию, избегать массовых собраний.

Ранее Фаучи назвал срок появления американской вакцины от коронавируса. По его данным, препарат может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что он безопасен и эффективен. Он отметил, что даже в этом случае на то, чтобы она стала широко доступна, потребуется несколько месяцев в 2021 году. При этом появление вакцины не отменит необходимости соблюдать меры по защите от коронавируса в течение значительного времени.

США остаются лидерами по числу заражений коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано более 13,3 миллиона случаев инфицирования. 266 тысяч пациентов скончались, более 5 миллионов вылечились. Всего в мире выявлено 62,5 миллиона зараженных SARS-CoV-2.

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