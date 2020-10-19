Главный инфекционист США рассказал о реакции на заражение Трампа коронавирусом

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о своей реакции на заражение президента Дональда Трампа коронавирусом. Его цитирует Axios.

Фаучи заявил, что совершенно не удивился новостям о болезни американского лидера. Он объяснил это тем, что наблюдал Трампа в местах столпотворений людей без маски: риск заражения в таком случае высок. Врач напомнил, что ношение средств защиты действительно может уберечь от инфицирования.

«Я думаю, глубоко внутри президент все же верит в науку. Если бы не верил, он бы не отправился к самым компетентным специалистам в госпиталь имени Уолтера Рида», — признал инфекционист.

Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы. Позже Трамп заявил, что ему не ставили диагноз пневмония во время госпитализации из-за инфицирования коронавирусом. В то же время глава государства отметил, что чувствовал себя плохо, и у него поднялась температура, а врачи предупреждали его о «слегка зараженных легких».

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