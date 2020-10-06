Главный инфекционист США рассказал о возможном ухудшении состояния Трампа

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о возможном ухудшении состояния заразившегося коронавирусом президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью CNN.

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«Проблема в том, что он все еще на достаточно ранней стадии заболевания», — отметил Фаучи. По словам специалиста, состояние лидера США может ухудшиться на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих пациентов, выздоравливающих после COVID-19: она может проявиться спустя 5-8 дней.

Инфекционист также раскритиковал экспериментальный препарат компании Regeneron, который дали Трампу для лечения. Однако затем Фаучи все же добавил, что обратная динамика в состоянии президента маловероятна и по прибытии в Белый дом он выглядел хорошо.

Ранее сообщалось, что Трамп покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

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