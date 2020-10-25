Назван срок появления американской вакцины от коронавируса

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (Anthony Fauci) назвал срок появления американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Фаучи, вакцина может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что она безопасна и эффективна. Он отметил, что даже в этом случае на то, чтобы она стала широко доступна, потребуется несколько месяцев в 2021 году.

Фаучи подчеркнул, что появление вакцины не отменит необходимости соблюдать меры по защите от коронавируса в течение значительного времени.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что о готовности американской вакцины будет объявлено в течение нескольких ближайших недель. В сентябре Трамп заявлял, что вакцина может быть готова через несколько недель.

15 сентября стало известно, что в США испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, были временно остановлены из-за возможной побочной реакции у одной из пациенток. Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах.