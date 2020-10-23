Украинец через суд потребовал вколоть ему российскую вакцину от коронавируса

Украинец подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием вколоть ему российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости .

Андрей Хилько решил судиться с министерством здравоохранения страны. Он просит обязать ответчика обеспечить его вакциной «для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года». Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке в стране собственной вакцины от коронавируса. Он назвал украинскую вакцину «уникальной», но при этом конкретных сроков ее появления не обозначил. По его словам, препарат должен пройти клинические испытания. При этом ранее он утверждал, что «настоящая вакцина» будет получена Украиной от Евросоюза, и призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». .

21 октября Украина отказалась закупать российские вакцины от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства здравоохранения страны. Ведомство подчеркнуло, что российский препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа.

